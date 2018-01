"Auch unter der kleinsten Steppdecke kann ein großer Depp stecken." Das Schlusswort des Abends. Herrlich respektlos, was die schnoddrige Nilpferd-Dame Amanda am Freitag in der voll besetzten Max-Reger-Halle so alles an Weisheiten verzapft. Das adipöse Flusspferd lebt Seite an Seite mit seinem Busenfreund Sebastian Reich, steht aber eigentlich auf den Horst, den es mal in Veitshöchheim kennengelernt hat. Schade, dass der Ministerpräsident nicht im Weidener Publikum sitzt, weil dieser Horst doch bedauerlicherweise in Ingolstadt wohnt.

Die Tatsache, dass wohl bald ein anderer, nämlich der Markus, beim Frankenfasching dem schrägen, spöttischen Witz Amandas ausgeliefert sein wird, spricht am Freitagabend keiner aus. Hingegen verspottet das dralle Nilpferd-Weib alles, was dem Deutschen heilig ist. Selbst sein Auto. "Das ist das Ding, das an der Freisprechanlage des Handys dranhängt." Übrigens empfiehlt sie, das Fahrzeug vor der Halle zu verriegeln. "Wir sind hier in der Oberpfalz. Das ist eine gefährliche Gegend."Und immer wieder kommt sie auf Witzlasreuth zu sprechen, das sie als Running Gag in ihre Show einbaut. Ihre Show? Natürlich ist es Sebastian Reichs Show. Aber der scheint streckenweise nur Staffage zu sein. Nützliches Beiwerk eines Alpha-Tieres. Am Ende bleibt Reich nur, die Schuhe zu wechseln - ein Vorgang, der Amanda an eine bekannte Käsemarke erinnert - und das magere Ergebnis seines Stepptanzkurses zu zelebrieren. Das aktuelle Programm heißt "Glückskeks". Und man muss schon gehöriges Glück haben, wenn man seinen Einsatz wiederbekommen will, den man wie die gutgläubige Magdalena aus der zweiten Reihe beim Zaubertrick gesetzt hat. Reich offenbart dem Publikum nämlich auch, dass er mal als Magier angefangen habe, bevor er den Beruf wechselte und Bauchredner wurde. Zur Beweisführung wollte er einen 20-Euro-Schein in eine 50-Euro-Banknote verzaubern. Doch der Trick geht schief. Erst brennt der Schein, dann gibt's als Ersatz ein Amanda-Backbuch zum Verkaufspreis von 19,99 Euro. Den geschuldeten letzten Cent investiert Reich in ein Glückslos, das den vorher von der Eigentümerin markierten 20-Euro-Schein wieder ausspuckt. Die Leute staunen.Reich plaudert mit einem Esel und einem unglücklichen Glücksschwein, aber auch mit dem kleinen Linus, der oben in der Galerie sitzt und sich in der Pause ein Treffen und Händeschütteln mit Amanda gewünscht hat. Der Wunsch geht in Erfüllung. Dann gibt es eine Bruchlandung. Der nackerte Pilot: Herr Mor, Vorname A. Schnell wird deutlich, dass A. Mor Liebesbote und Partnervermittler ist. Bei Amanda und Reich beißt er allerdings auf Granit. Das Programm ist auf Deutsch. Denn, so Amanda: "My English is under all pig."Wem's trotzdem gefallen hat, der soll's ruhig weitererzählen. "Wem nicht, der kann ja wiederkommen. Man gewöhnt sich schließlich an alles." Gelegenheit dazu gibt es am 28. Dezember 2018, wieder in der Max-Reger-Halle. Nach dem Schlusspfiff bildet sich eine Endlosschlange vor dem Autogrammtisch im Foyer.