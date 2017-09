Es könnte der Beginn eines aufregenden Berufslebens sein. Sechs junge Menschen starteten ihre Ausbildung bei "Heidelberg Web Carton Converting".

Geschäftsführer Matthias Boog sagte: "Nach der Lehre steht unseren Auszubildenden buchstäblich die Welt offen, denn wir haben Kunden auf allen Kontinenten." Die neuen Azubis werden zum technischen Produktdesigner, Elektroniker, Industriemechaniker und zur Industriekauffrau ausgebildet.Sie haben sich gegen viele Bewerber durchgesetzt. "Die hohe Zahl an Bewerbungen zeigt, dass wir als internationaler Anlagenbauer von den jungen Leuten als attraktiver Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber mit guten Perspektiven gesehen werden", findet Boog.Der erste Arbeitstag startete mit einem Einblick in die Struktur des Unternehmens. Anschließend führte Ausbildungsleiter Josef Reintsch den Nachwuchs mit Peter Fischer durch das Werksgelände "Am Forst".