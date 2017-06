Sechs neue Helfer beim THW

Der Umgang mit hydraulischen Rettungsgeräten sowie Hebekissen, Pumpen, Motorsägen oder Stromerzeugern wurde intensiv trainiert. Ebenso mussten die Grundlagen der Holz- und Gesteinsbearbeitung geübt werden, so dass auch Rettungsöffnungen in zerstörten Gebäuden geschaffen werden können. Auch eine Erste-Hilfe-Ausbildung inklusive der Grundlagen psychosozialer Einsatznachsorge nach belastenden Einsätzen stand auf dem Programm. Im Rahmen der theoretischen Ausbildung galt es, sich mit rechtlichen Grundlagen oder der Gefahrenabwehr in Deutschland zu beschäftigen. Ferner wurden Sonderausbildungen über chemische, biologische, radiologische und nukleare Gefahren sowie für die Kommunikation mit analogem und digitalem Sprechfunk abgehalten. Die Einsatzbefähigung haben Anja Grötsch , Jürgen Koller , Marcel-Rene Meier , Tobias Pausch , Thomas Reichelt und Tamara Ulrich erlangt. Zur bestandenen Prüfung in Theorie und Praxis gratulierte der Ortsbeauftragte Andreas Duschner , der auch den beiden Ausbildern dankte.