Seeräuber in der Thermenwelt

Premiere in der Thermenwelt: Zum ersten Mal hat dort jemand die Prüfung zum neuen Schwimmabzeichen "Seeräuber" absolviert. Bekommen hat es Leon Nir-Vered aus München. Der Sechsjährige schwamm dafür 100 Meter, tauchte 5 Meter, wusste die wichtigsten Baderegeln und konnte einen Ring aus 1,50 Meter Tiefe hervorholen. Eine klasse Leistung, die mit dem neuen Abzeichen belohnt wurde.

Besonders stolz ist Uroma Gerda in Vohenstrauß, bei der Leon in den Ferien zu Besuch war. Zusammen mit der Familie war er dabei auch in der WTW. Dabei kam recht spontan die Idee auf, die Seepferdchenprüfung zu absolvieren. Der Schwimmeister war kurzerhand bereit, das Ganze abzunehmen und fragte, ob Leon nicht gleich als erster in Weiden der WTW überhaupt den "Seeräuber" machen wolle. Das inoffizielle Abzeichen ist eine Zwischenstufe zwischen Seepferdchen und Abzeichen in Bronze.