Rothenstadt. An diesem Tag läuteten die Glocken der Bartholomäuskirche in Rothenstadt für die ehemaligen Konfirmanden. Vor 25 Jahren gingen erstmals Martin Dubiel und Bettina Ermer aus Etzenricht sowie Ernst Streloke, Torsten Groth und Britta Bauer aus Rothenstadt zum Tisch des Herrn.

Eingeladen waren folglich die Jahrgänge 1992/93. Die nun knapp 40-jährigen Jubilare aus Rothenstadt und Etzenricht sind in der Mitte ihres Lebens angekommen und schauen zurück, was sich alles in ihrem Leben getan hat, meinte Pfarrer Hans-Peter Pauckstadt-Künkler. In seiner Predigt nahm er Bezug auf ein Bild von Hundertwasser: "Der große Weg" - und legte dazu Psalm 23 aus. Die ehemaligen Konfirmanden stellten sich im Halbkreis an die Stufen des Altares, der Pfarrer segnete sie erneut. Gemeinsamen feierten sie Abendmahl.Musikalisch gestaltete den Gottesdienst der Posaunenchor um Reinhard Spitzkopf. Ein gemeinsames Mittagessen schloss sich an.