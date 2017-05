1987 begründete Stadtpfarrer Georg Zinnbauer in der Marienkapelle von St. Konrad die Eucharistische Anbetung. Seit dieser Zeit - mittlerweile 30 Jahre - beten jede Woche von Montag bis Freitag etwa 80 Frauen und Männer jeweils eine Stunde vor dem ausgesetzten Allerheiligsten.

Dieses Jubiläum nahm die Pfarrgemeinde zum Anlass, alle gegenwärtigen und früheren Beter zu einem geselligen Nachmittag in den Saal des Seniorenheims am Hammerweg und einer anschließenden Messe in die Pfarrkirche einzuladen. Pfarrgemeinderäte hatten die Tischreihen geschmückt und mit von den Betern gebackenen Kuchen ein üppiges Büfett hergerichtet.Dekan Johannes Lukas dankte den im Verborgenen geleisteten unschätzbaren und notwendigen Dienst für Pfarrei und Weltkirche. Beide könnten nicht bestehen, wenn sie nicht durch das unablässige Gebet getragen würden. Pfarrgemeinderatssprecherin Helga Wallbraun bedankte sich im Namen der Pfarrgemeinde für die Unterstützung der Beter: "Was wären wir Wurstler und Macher ohne Ihr begleitendes und helfendes Gebet. Unsere Arbeit wäre möglich, aber sinnlos."Marianne Rupprecht brachte in Form eines Tagbucheintrags ihre erste Begegnung und ihre Erfahrungen mit der Eucharistischen Anbetung in St. Konrad in unterhaltsamer Weise zu Gehör. Als Andenken konnten die Teilnehmer noch eine von Marianne Rupprecht gestaltete Karte und ein buntes Ansteckkreuz mitnehmen.An den gemütlichen Kaffeenachmittag schloss sich die gemeinsame Abendmesse an, in der Dekan Lukas bat, auch zukünftig Pfarrei und Kirche im Gebet zu unterstützen.