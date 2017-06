Eine Weidnerin steht im Verdacht, seit mehr als einem Jahr immer wieder Rosen von einem Rosenstock an der Königstraße (Verbindung zwischen Prinz-Ludwig- und Gabelsberger Straße) abgeschnitten zu haben. Jetzt ermittelt die Polizeiinspektion Weiden.

Begonnen haben die Diebstahlserie Anfang Mai 2016, so Polizeisprecher Thomas Fritsch. Am Donnerstag erstattete die Besitzerin des Rosenstocks Anzeige. Sie gab bei der Polizei an, dass ihr durch die unsachgemäßen Schnitte bereits drei Rosenstöcke eingegangen seien.Der dadurch entstandene Schaden beträgt etwa 60 Euro. Der Wert der entwendeten Rosen wird mit etwa 100 Euro angegeben. Gegen die Weidnerin wird jetzt unter anderem wegen eines Vergehens des Diebstahls ermittelt.