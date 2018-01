"Da war ganz schön was los im Gemeindehaus", sagt Sigrid Künkler über den Kurs "Grundlagen der gewaltfreien Kommunikation" der evangelischen Kirchengemeinde Rothenstadt/Etzenricht. Neun Teilnehmer weihte die Kommunikationstrainerin zusammen mit ihrem Kollegen Zdenek Hacker in eine bessere Art der Kommunikation ein. Während am ersten Tag Theorie pauken auf dem Programm stand, drehte sich später vieles um eigene Gefühle und Bedürfnisse.