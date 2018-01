Für die ermittelnden Polizeibeamten ist auch einen Tag nach dem Unfall unklar, wie es am Sonntagabend zu dem schweren Unglück auf der Autobahn A 93 kommen konnte. Der massiv verletzte 76-jährige Mercedesfahrer kann sich nicht erinnern, warum er mit seinem Wagen in den vorausfahrenden Sattelzug krachte.

Hatte er in der Dunkelheit die "Positionslichter" des Aufliegers übersehen? Licht ins Dunkel, wie der Mercedes unter den Sattelzug geraten ist, soll der eingeschaltete Gutachter bringen.Wie ein Sprecher der Verkehrspolizeiinspektion Weiden bestätigt, befindet sich die 77-jährige Ehefrau des Unfallfahrers weiterhin in akuter Lebensgefahr. Der 76-Jährige, der aus dem Landkreis Freising stammt, soll nun wegen seiner Gesichtsverletzungen in eine Spezialklinik nach Regensburg verlegt werden.Den Schaden am Lkw, für den eine Ausnahmegenehmigung vom Sonntagsfahrverbot vorliegt, weil er Milch und Joghurt geladen hatte, beziffert die Polizei auf rund 20.000 Euro. Der Restwert für den total beschädigten Mercedes (E-Klasse) mit Baujahr 1996 beträgt rund 3000 Euro.