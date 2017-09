Am Samstag, 30. September 1967, sagte der in Weiden unvergessene Franz Zebisch bei der Eröffnung des "Hans Bauer Seniorenheimes" der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der Leimberger Straße einen denkwürdigen Satz, der nach 50 Jahren mehr denn je den Kernpunkt trifft. (fz)

50 Jahre Wandel

Plus für die Bewohner

"Als wesentliche Glieder der Gesellschaft haben die alten Menschen das Recht, in die Gemeinschaft einbezogen zu werden. Die Zusammengehörigkeit der Generationen sei unaufhebbar. Die kulturelle Reife jeder Generation müsse an dem Verhalten gegenüber den älteren Menschen gemessen werden."Die Aussage des damaligen Bundestagsabgeordneten ist für Denis Parchomenko, Leiter des AWO-Seniorenheims "Hans Bauer", eine gesellschaftspolitische Aussage, die heute aktueller denn je ist. "Dieser stellen wir uns auch, weil es unser Aufgabe ist, alten und pflegebedürftigen Menschen eine weitgehend selbstbestimmte Lebensführung und Teilnahme am täglichen gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen."Ein halbes Jahrhundert Betreuung der AWO im "Hans Bauer Seniorenwohnheim" ist natürlich ein halbes Jahrhundert Wandel sowie Anpassung auf die Bedürfnisse der älteren Generationen in der heutigen Zeit.Pflegedienstleiterin Gabriele Neukam war zwar nicht von Anfang an dabei, kennt aber die Historie. Mit 134 Bewohnern hat die Einrichtung vor 50 Jahren begonnen. Vierbettzimmer mit Waschbecken, Toiletten auf dem Gang. Duschen hat es nicht gegeben, nur ein Pflegebad. Essen einheitlich.In den 50 Jahren hat sich das Haus bei zwei großen Renovierungen angepasst, um den Bewohnern ein zeitgemäßes Zuhause zu bieten. Auf sieben Stockwerken leben jeweils elf Bewohner in sieben Einzel- und zwei Zweibettzimmern. Kurz und überschaubar, wobei sich die Menschen mit Hilfe des Personal ergänzen.Einen Wandel hat es auch beim Essen gegeben. "Unsere Leute sagen: ,Essen hält Leib und Seele zusammen'", sagt Neukam. Das ist ein wichtiger Faktor - und dafür steht eine in den vergangenen Jahren eingerichtete Großküche, die täglich 900 Mittagessen frisch zubereitet.Natürlich nicht nur für die 77 Menschen in der Einrichtung. Man beliefert auch Schulen, Kindergärten und Privatpersonen, die sich das Drei-Gänge-Menü mit dem Fahrdienst ins Haus bringen lassen. "Unser Haus hat sich in den 50 Jahren angepasst und bietet neben der Betreuung durch 100 Beschäftigte in den verschiedenen Bereichen den Bewohnern viel Lebensqualität", betont Einrichtungsleiter Parchomenko.Ein Plus für die Bewohner ist auch das Umfeld in der Leimberger Straße mit Einrichtungen für ältere Menschen, aber auch Discountern und der Nähe zur Innenstadt. Da gibt es viel zu sehen und die Kommunikation blüht.

Der Träger des "Hans Bauer Seniorenheims" in der Leimberger Straße ist der AWO-Bezirksverband Niederbayern/Oberpfalz lädt zusammen mit dem Kreisverband der AWO und der Einrichtung selbst am Samstag, 7. Oktober, von 13 Uhr bis 16 Uhr zum "Tag der offenen Tür" ein.