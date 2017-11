Was soll ich tun, wenn ein Fahrgast bedroht wird? Wie schütze ich mich in Bus und Bahn vor Taschendieben? Antworten darauf gaben Polizeihauptkommissar Wilhelm Fritz von der Polizeiinspektion Weiden und sein Kollege von der Bundespolizei vom Bahnhof Weiden, Polizeikommissar Josef Prill. Zusammen mit 20 Senioren klärten die Polizisten alle Fragen rund um das Thema "Zivilcourage - Verhalten in Bus und Bahn".

Die Veranstaltung im fahrenden Stadtbus war der Abschluss der diesjährigen "senSiwen"-Seminare. Das Weidener Busunternehmen Wies hatte unentgeltlich Bus samt Fahrer bereitgestellt. Busfahrer Sebastian Weiß kutschierte die Teilnehmer vom Maria-Seltmann-Haus über den ZOB zum Bahnhof. Dort wurde auch die Frage geklärte, wie man reagieren kann, wenn eine junge Frau in der Bahnhofshalle belästigt wird.Polizeibeamte in Zivil und Schulwegbegleiterin Michelle Siegler (Sophie-Scholl-Realschule) spielten die Statistenrollen in den einzelnen Szenarien. Am ZOB versorgten die Teilnehmer zum Beispiel einen Passanten, der zusammengebrochen war."Stellen Sie Öffentlichkeit her und sprechen Sie die Leute direkt an", forderte Hauptkommissar Fritz die Senioren auf. Nach Aussage von Kommissar Prill hätten viele Senioren am Bahnhof Probleme mit dem Lösen von Fahrkarten. Prill zeigte dies am Fahrkartenautomaten. "Kommen Sie etwas früher und lösen Sie in aller Ruhe die Karte", riet der den Teilnehmern.So schnell kann eine Tasche oder ein Geldbeutel verschwinden: "Die Ablenkung auf einem belebten Bahnhof birgt Gefahren und spielt den Dieben wortwörtlich in die Taschen." Man solle es den Straftätern, die selten alleine auftreten, nicht zu leicht machen. "Am Aussehen werden Sie die Taschendiebe nicht erkennen!", mahnte Fritz.Schon vergangene Woche klärte Präventionsbeamter Fritz "senSiwen"-Teilnehmer über "Nepper, Schlepper und Bauernfänger" auf. Dort warnte er vor unter anderem davor, dass sich Ganoven als Amtsperson ausgeben.