"Sexy Forever": Dieser Titel offenbart es - Comedian Olaf Schubert möchte neue Wege gehen. Nun will er auch seine sinnliche Seite präsentieren.

Wie diese aussieht, erfahren die Besucher am Mittwoch, 7. November, ab 20 Uhr in der Weidener Max-Reger-Halle. Karten: bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden und bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung". Bild: exb/Amac Garbe