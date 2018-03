Amberg-Sulzbach. Ohne Punktverlust gewann die SG Rosenberg/Traßlberg/Loderhof/Kauerhof bei den C-Junioren das Hallenfußballturnier und ist Landkreismeister.

Königstein - Rosenberg 1:2 Ensdorf - Illschwang 3:0 AS West - Obere Vils 3:1 Königstein - Ensdorf 3:2 Rosenberg - AS West 4:0 Illschwang - Obere Vils 3:0 Königstein - AS West 1:2 Rosenberg - Illschwang 1:0 Obere Vils - Ensdorf 2:3 Illschwang - AS West 1:2 Königstein - Obere Vils 6:0 Rosenberg - Ensdorf 2:1 Königstein - Illschwang 3:1 Ensdorf - AS West 3:2 Rosenberg - Obere Vils 5:11. SG Rosenberg 14: 3 15 2. SG Königstein 14: 7 9 3. SG Ensdorf 12: 9 9 4. JF AS West 9:10 9 5. SV Illschwang 5: 9 3 6. JFG Obere Vils 4:20 0