Zum Träumen bleibt wenig Zeit am Freitagabend in der Weidener Altstadt. Zu viel ist geboten: Musik, Tanz, Kulinarisches, Kunsthandwerk. Und natürlich ganz viele Prozente.

Ausnahmezustand in der Stadt: Die Sedanstraße ist blockiert, eine Menschenmenge versammelt sich, laute Trommeln und Rufe dringen aus ihrer Mitte. Doch die Straßenblockade ist friedlich. Die Samba-Percussion-Gruppe "Jalapeños" hat ihren Auftritt. Sie ist eine von 19 Bands bei "Weiden träumt". Auch die Samba-Gruppe "Ritmo Vulcanico" sorgt für heiße Rhythmen. Zum karibischen Feeling fehlt nicht mehr viel. 30 Grad zeigt das Thermometer am Anfang der Veranstaltung um 19 Uhr an. Im Laufe der Nacht sinkt es nur um wenige Grad.In jedem Winkel der Stadt dudelt und fidelt es, sei es Country-Musik mit "Paul und Harry" in der Schulgasse, Rock 'n' Roll mit "Mission Impossible" am Oberen Markt oder Singer-Songwriter-Musik in der Oberen Bachgasse. Wer es etwas ruhiger will, setzt sich in den Innenhof der "Villa" oder lauscht der Musik im "Weltladen". "Wir haben uns für die leiseren Töne entschieden", sagt Harfinistin Annette Rösl. Doch viele Leute sind nicht nur zum Feiern hier, sondern vor allem zum Shoppen. Denn nur für diesen Abend haben die Läden bis 24 Uhr geöffnet. 150 Geschäfte hat der Veranstalter Stadtmarketing mit ins Boot geholt. Chefin Andrea Schild-Janker hat nach der Eröffnung mit Kurt Seggewiß das festliche Kleid dann auch schnell gegen praktische Shorts und Funkgerät getauscht. "Ich bin jetzt den ganzen Abend unterwegs und schaue, ob alles läuft", sagt sie. Wie viele Leute die Veranstaltung besuchen, kann der Einsatzleiter der Polizei Wilhelm Fritz schwer schätzen, aber 10 000 werden es schon sein, die friedlich miteinander feiern. Auch zwei Militärpolizisten aus Vilseck und zwei Beamte der Polizei Pilsen sind vor Ort. Die Großveranstaltung zieht eben die Menschenmassen weit über die Stadtgrenzen hinaus an - und alle träumen gemeinsam die ganze Nacht hindurch.