Lachen bis der Arzt kommt mit "Festival der Travestie". Die einzigartige Show gastiert am Samstag, 10. Februar (20 Uhr), bereits zum zweite Mal in der Max-Reger-Halle. Grandiose Comedy dargeboten von den besten Travestiekünstlern, die unser Land zu bieten hat. Es ist eine wahre Augenweide, wenn Maria Crohn und ihr wundervolles Ensemble in glitzernden großen Revue - Kostümen ihre Gäste in die Traumwelt der Travestie entführen.

