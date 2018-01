Sieben Gruppen sammeln für Kinder in Not

Stein/Beidl. Unter dem Motto "Segen sein - Segen bringen" wurden in der Pfarrei Beidl/Stein die Sternsinger ausgesandt. In einem feierlichen Gottesdienst zogen sie in der Expositur Stein und der Pfarrei Beidl gemeinsam mit Pfarrer Thomas Thiermann und Diakon Egon Giehl in die Kirche St. Laurenzius ein. In seiner Predigt ging Pfarrer Thiermann auf die Aufgabe der Sternsinger ein und erläuterte, wie durch ihre Spendenaktion den Kindern in armen Ländern geholfen werden kann. Als Beispiel zeigte er auf, wie durch den Bau von Schulen die Not dauerhaft gelindert werden kann. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Kirchenchor der Expositur Stein. In Stein waren am Dreikönigstag drei Gruppen und in Beidl vier Gruppen unterwegs und sammelten für Kinder, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Viele Gläubigen freuten sich über dieses "wunderbare Zeichen, dass Kinder ihre Freizeit opfern, um anderen zu helfen". Bild: exb