Vor sieben Jahren gaben Würzburger Richter einem Mann für ein Rauschgiftdelikt Bewährung. Voraussetzung dafür laut Gesetz: dass der Verurteilte mit großer Wahrscheinlichkeit keine Straftaten mehr begehen wird. Nun zeigt sich: Die fränkischen Juristen täuschten sich. Es geht um eine enorme Menge Drogen.

Verkaufswert: 80 000 Euro

Süchtige Ehefrau

(rns) Im Dezember 2016 schmuggelte der mittlerweile im Raum Pforzheim wohnhafte Vietnamese fast ein Kilo reines Methamphetamin von Eger über die Grenze. Landgerichtspräsident Walter Leupold, Richter Matthias Bauer und die beiden Schöffen der 1. großen Strafkammer verurteilten den 39-Jährigen nun zu sieben Jahren. Die Schleierfahnder aus Waldsassen hatten den Nissan des Kochs kurz nach Mitternacht bei der Raststätte Mitterteich gestellt. Unter reichlich Müll neben dem Beifahrersitz fanden sie eine braune Plastiktüte, darin, in durchsichtiger Folie verpackt, 805 Gramm Crystal. Vor Gericht gestand der Mann die Tat, allerdings wollte er den Absender und den Empfänger der Drogen nicht nennen. Er habe Angst vor Repressalien gegen seine Familie und ihn selbst.Landgerichtsarzt Dr. Bruno Rieder bescheinigte dem Angeklagten schwere Drogenabhängigkeit. Seit langer Zeit nehme er "alles was daher kommt", von Crystal und "Pep" bis Kokain, Ecstasy und Marihuana. Man müsse davon ausgehen, dass die Schmuggelfahrt, für die er 2000 Euro Kurierlohn bekommen sollte, der Finanzierung seiner Sucht gegolten hätte. Staatsanwältin Carina Spörl, die ursprünglich zehn Jahre Freiheitsstrafe ins Auge gefasst hatte, plädierte, angesichts des abgelegten Geständnisses und der Sucht des Angeklagten auf sieben Jahre.Rechtsanwalt Johannes Büttner (Regensburg), der seinen Mandanten zum Geständnis bewegt hatte, hätte ein halbes Jahr weniger für ausreichend gehalten. Der Verteidiger wies darauf hin, dass der 39-Jährige ja nicht aus Gewinnstreben gehandelt hatte, sondern weil er das Geld für seine Drogen benötigt hätte. Die Dealer im Hintergrund würden sich immer "einen Dummen" suchen, der für "lächerliche 2000 Euro Leben und Freiheit riskiert".Leupold nannte Crystal ein elendes Gift und bemerkte in der Urteilsbegründung, dass es sich bei der sichergestellten Schmuggelware um das 77-fache der sogenannten nicht geringen Menge handele. Verkaufswert in der Heimatstadt des Angeklagten: etwa 80 000 Euro. Man könne den Mann nur wegen der nachgewiesenen Tat verurteilen, obwohl es "sicher viele andere Straftaten seit der letzten Verurteilung" gewesen seien. Darauf würde, so Leupold, hindeuten, dass die Ehefrau des Mannes, in deren Lokal er arbeitet, ebenfalls süchtig sei.Sie war bei der Schmuggelfahrt dabei gewesen, hatte aber angeblich nichts von dem Rauschgift gewusst. Außerdem deute die leichtsinnige Art, die Drogen zu verstecken, darauf hin, dass er bei anderen Fahrten nie kontrolliert worden war.Gemäß der Empfehlung Rieders sowie den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung sprachen die Richter, neben der Freiheitsstrafe, eine Einweisung in eine Entzugsklinik aus. Dorthin kommt der Verurteilte, nachdem er eineinhalb Jahre abgesessen hat. Wenn er die etwa zwei Jahre dauernde Therapie durchhält, wird er wieder auf Bewährung entlassen.