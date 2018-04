Rothenstadt. Sieben Mädchen und Jungen feierten am Sonntag Konfirmation in der evangelischen Kirche St. Bartholomäus. "Was bleibt hängen von den eineinhalb Jahren Konfirmandenunterricht?", stellte Pfarrer Hans-Peter Pauckstadt-Künkler die Frage. "Wir glauben an Jesus Christus. So wichtig es für unseren Glauben ist, dass Jesus ein echter Mensch war, mit allen Sorgen, Ängsten und Schmerzen, mit aller Freude und Lebenslust - genau wie wir - so wichtig ist es für uns auch, dass er nicht nur ein Mensch sondern Gottes Sohn war. Das letzte Wort ist gewissermaßen seine Berufsbezeichnung: Retter!" Es sei sein Auftrag, den Menschen heraus zu helfen aus den schlimmen Verstrickungen des Lebens. Zur Erinnerung erhielten die Konfirmanden einen Fischanhänger. Der Kirchenvorstand gratulierte zur Konfirmation Benjamin Partsch, Helena Brühler, Sofia Herber, Xenia Welch, Kevin Feldmeier, Lena Labee und Marleen Zschögner. Die musikalische Gestaltung übernahm die Gruppe "AT Light". Bild: rdo