So wie Jesus den Jüngern befahl, die Netze auszuwerfen, um im zweiten Anlauf doch noch reichen Fang zu machen, so sei es auch mit dem Glauben. Pfarrer Naujoks ermunterte anhand der Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium die sieben Konfirmanden in St. Markus, sich auf den Glauben einzulassen. Als lebendige Fische dürften sie auch einmal gegen den Strom schwimmen, hin zu Jesus, der Quelle des Lebens. "Entscheidet euch wie Petrus, Jakobus und Johannes und folgt Jesus als bekennende Christen im Leben nach", ermutigte der Pfarrer, der mit Vikarin Katharina Bach-Fischer den Konfirmationsgottesdienst am Sonntag mit der Gemeinde feierte. Die Konfirmation begingen Christina Baltzer, Lilian Ocks, Eva Stabel, Nina Wolf, Kimberly Schmegner, Maximilian Klang und Alexander Schneider.

Grußworte sprach Hedwig Fröhlich für den Kirchenvorstand. Die Gestaltung übernahm der Posaunenchor St. Markus unter der Leitung von Fritz Landgraf. An der Orgel spielte Annemarie Scholz.