In Weidens Discotheken ging's wieder mal heißer her, als die Polizei erlaubt. Die Bilanz des Wochenendes, laut Bericht der Gesetzeshüter: Vier Schlägereien und Handgreiflichkeiten, sieben Verletzte, dazu Anzeigen wegen Beleidigungen. Die Fälle im einzelnen:

Samstag gegen 4 Uhr: Zwei 27-Jährige geraten sich in einer Weidener Disco in die Haare. "Ausschlaggebend dürfte hierbei wohl vor allem der viel zu hohe Alkoholpegel beider Kontrahenten gewesen sein", schreibt die Polizei. Als sich der Sicherheitsdienst den vermeintlichen Haupttäter greift, stürzt er und verletzt sich. Nun geraten auch vermeintlich Unbeteiligte in Rage. Sie lassen sich zu Beleidigungen der Polizisten hinreißen und handeln sich im Gegenzug erstens einen Platzverweis und zweitens eine Anzeige ein.Samstag gegen 5 Uhr: In einer anderen Discothek in der Innenstadt bricht ein amerikanischer Staatsangehöriger bewusstlos zusammen. Grund: Ein Unbekannter hat ihn brutal ins Gesicht geschlagen. Der Rettungsdienst versorgt das Opfer. Um Hinweise auf den Täter bittet die Polizei: Telefon 0961/4010.Sonntag gegen 4.30 Uhr: Knapp 24 Stunden später ist erneut eine Disco in der City Schauplatz einer heftigen Auseinandersetzung. Zunächst begrabscht ein 27-jähriger Weidener eine gleichaltrige Grafenwöhrerin am Po. Die Frau revanchiert sich mit einer Ohrfeige, der Mann reagiert, indem er der Grafenwöhrerin ebenfalls mit der flachen Hand ins Gesicht schlägt. "Beide Personen waren bei der Anzeigeaufnahme stark alkoholisiert", heißt es im Polizeibericht. Sie trugen leichte Verletzungen davon und müssen sich wegen Körperverletzung verantworten, der Mann zudem wegen Beleidigung.Sonntag gegen 5.15 Uhr: In einer Disco in der Regensburger Straße haben es zwei Unbekannte auf drei Weidener abgesehen, 27, 22 und 21 Jahre alt. Die beiden Männer, vermutlich Amerikaner, beleidigen das Trio erst, dann setzt es Schläge. Alle drei begeben sich leicht verletzt ins Klinikum. Hinweise auf die Täter an die Polizei, Telefon 0961/401-0.