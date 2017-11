Sieg über den Brustkrebs

Patientenveranstaltungen behandeln fast immer Krankheiten aus medizinischer Sicht. Diesmal entscheidet sich das Brustzentrum Weiden für eine ganz andere Sichtweise.

Wenn Betroffene über ihre Krankheit sprechen, erfährt man meist viel mehr als aus medizinischen Vorträgen. Und wenn die Krankheitsgeschichte auch noch von einer bekannten Schauspielerin stammt, ist der Publikumszuspruch sicher. So geschehen beim Informationstag des Brustzentrums am Klinikum Weiden.Schauspielerin Kathrin Spielvogel berichtete über ihre Krebserkrankung. Bevor sie vor das Publikum trat, zeigte sie in einem von ihr selbst gedrehten Dokumentarfilm die Einzelheiten ihrer mehrjährigen Leidensgeschichte. "Ich will ja leben - ein Krebstagebuch" lautet der Titel. Spielvogel filmte sich selbst mit der Videokamera, vor allem in ihren schwierigsten Krankheitsphasen. Vor Filmstart warnte sie die Zuschauer: "Wer empfindlich ist, sollte sich das nicht anschauen." Besonders erschütternd wirkten die Szenen vor der Brustoperation und unmittelbar nach den fünf Chemotherapie-Behandlungen. Alle in einer solchen Situation entstehenden Emotionen waren zu sehen: tiefe Verzweiflung, Schreie, körperliches Elend, aber auch viel Selbstmotivation und Optimismusphasen.Begonnen hatte die Krankheitsgeschichte mit der Diagnose Brustkrebs bei der damals 34-jährigen Schauspielerin im Jahre 2006. Die rechte Brust musste entfernt werden. Während der OP wurden noch weitere Tumore entdeckt. Ausführlich gezeigt werden die psychischen und körperlichen Tiefs unmittelbar nach den Chemotherapie-Phasen. Spielvogel sprach vom "Chemomonster". Groß war auch ihre Angst, infolge der Hormonpräparate keine Kinder mehr bekommen zu können. Doch die Therapien hatten angeschlagen. Spielvogel war psychisch stark genug, um sich gegen eine empfohlene Strahlentherapie zu entscheiden. "Ab dem Jahre 2009 konnte ich wieder ein normales Leben führen", berichtete die Schauspielerin. Zwischenzeitlich hat sie auch eine sechsjährige Tochter. "Ein Restrisiko habe ich lebenslang."Ihre wichtigsten Botschaften für die Zuhörer betrafen die Zeit unmittelbar nach der Kontrolluntersuchung 2007 "ohne Befund". "Plötzlich fällt das engmaschige Betreuungsnetz weg." Irgendwie sei alles nicht mehr so wie früher gewesen. Es folgte Hartz-IV-Bezug und der Versuch einer Teilzeitbeschäftigung in einem Yoga-Studio. "Ich lebte über meine Grenzen." Geholfen hätten dann Freunde und eine bestimmte Lebenseinstellung. Diese vermittelte Spielvogel ihren Zuhörern mit drei Botschaften. "Man muss die eigenen Grenzen wahrnehmen." "Nein" sagen gehöre dazu. Außerdem empfahl sie "einen liebevollen Umgang mit sich selbst". Mit dem Hinweis auf die Rexrodt von Fircks-Stiftung, die sich um krebskranke Mütter und ganz besonders um deren Kinder ("Psyche traumatisierter Kinder") kümmert, schloss Spielvogel ihren Vortrag ab.