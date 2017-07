Wenn die Weidener Autofreunde einladen, finden sie sogar in Holland Gehör. Das und noch viel mehr zeigt die Siegerehrung nach der 31. Oldtimerausfahrt des AMC im ADAC.

Es war ein Spektakel für Fachleute und für ein breites Publikum: die Oldtimer-Rallye des AMC führte mehr als 100 Edelkarossen durch die Region - und am Ende auf den Weidener Marktplatz, wo Passanten die Zwei- und Vierräder bewundern durften (wir berichteten).Spannend wurde es dann noch einmal: Die Siegerehrung stand noch aus. Wobei sich der Club dabei salomonisch zeigte. 20 Erinnerungspokale verloste er an die Teilnehmer. Damit habe jeder die Chance, im Lauf der Jahre einmal einen zu bekommen, erklärte ADAC-Chef Karlheinz Ach. Einen weiteren Pokal erhielt als ältester Teilnehmer der 86-jährige Josef Lang aus Roggenstein. Den Pokal für die weiteste Anreise zur Veteranenausfahrt bekam Steven Bos - er war aus den Niederlanden in die Oberpfalz gekommen.Die Auszeichnung für die häufigsten Starts ergatterte Fritz Zwack - er war bereits zum 30. Mal dabei. Die stärkste Mannschaft mit den meisten Startern stellte das Classic-Team im AMC. Den Pokal für das originellste Fahrzeug sicherte sich Stefan Krauß aus Kemnath mit seinem Nachbau eines Benz-Patentmotorwagens aus dem Jahr 1886.