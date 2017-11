Wie vielen Menschen er die "lebensrettenden Sofortmaßnahmen" oder "Erste Hilfe" beigebracht hat, weiß Siegfried Kühnl nicht. Tausend? Oder mehr? Am Sonntag wird der lange Jahre auch für Ausbildung, Blutspenden und Sammlungen im Rotkreuz-Kreisverband zuständige Rettungssanitäter 80.

Kühnl, am 5. November 1937 in Weiden geboren, machte im elterlichen Betrieb eine Lehre zum Raumausstatter und später die Meisterprüfung. Danach war er als Abteilungs- und Betriebsleiter in Industrie und Handwerk beschäftigt. Seine Laufbahn im Roten Kreuz begann 1973 als ehrenamtlicher Sanitäter. 1977 machte Kühnl sein Hobby zum Beruf. Als Ausbilder wurde er u.a. in Schulen, Großbetriebe entsandt. Ausgezeichnet mit dem Ehrenzeichen am Bande des Bayerischen Innenministers ging er vor knapp 20 Jahren in den Ruhestand, hilft aber noch immer bei Blutspendeterminen mit. Kühnl ist seit fast 50 Jahren mit Ehefrau Burgunde verheiratet. Gemeinsames Hobby ist das Reisen. Gefeiert wird der 80. Geburtstag in Eichstätt, wo die beiden Töchter leben.