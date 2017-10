Silberne Konfirmation in St. Michael gefeiert

Zur silbernen Konfirmation hatte St. Michael eingeladen. Den Gottesdienst unter dem Motto "Mitten unter den Menschen" feierten die Pfarrer Hans-Martin Meuß und Martin Kühn, der die Jubilare vor 25 Jahren zur Konfirmation geführt hatte. Der heute im Dekanat Gräfenberg bei Forchheim tätige Kühn erinnerte an die Herausforderung, auf die jeder sein "Lebenshaus" gründe. Konfirmation heiße das "Festmachen an Jesu". Nach 25 Jahren könne jeder auf Höhen und Tiefen zurückblicken und dürfe auf die Zukunft mit Gott vertrauen. Nach dem Gottesdienst überreichten heutige Konfirmanden Erinnerungsurkunden an die Jubilare.