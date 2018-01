Munteres Treiben im Bootshaus im Stadtbad Weiden am Silvestermorgen. Bootsanhänger startklar machen. Welches Boot nehme ich? Spritzdecke, Neopren, Schwimmweste, Neoprenhandschuhe nicht vergessen. Helm? Ein Wasserstand von 2,56 Meter in Neustadt am Stadtwehr mit steigender Tendenz versprach dem Verein "Kanu Weiden" eine flotte Fahrt. Die Waldnaab war über die Ufer satt gefüllt mit Schmelzwasser.

Zehn Männer und drei junge Frauen glitten am Neustädter Wehr ins Wasser. Einige Mutige befuhren gleich das spritzige Wehr. Dann setzte sich die bunte Truppe auf dem schnell fließenden Wasser flussabwärts in Bewegung. Die Auto-Begleitung und Fotografin hatte Mühe ihren Posten an verschiedenen Stellen rechtzeitig zu besetzen, so schnell war die Truppe über das untere Wehr an der Straßenbrücke in Neustadt unterwegs.Das Wehr in Hammerharlesberg konnte durch die Überflutung weitläufig über den Fischaufstieg umfahren werden. Das folgende Görnitzer Wehr war bei diesem guten Wasserstand leicht mittig und ohne Steinberührung fahrbar. Am unfahrbaren Hammerweg-Wehr wurden die Boote umtragen und unterhalb wieder eingesetzt. Dann näherte sich die sportliche Truppe über den Flutkanal mit den lang gezogenen Wellen dem Zielpunkt Weiden.Alle Silvesterpaddler kamen ohne Kenterung wieder wohlbehalten in Weiden an. Im Stadtbad warteten bereits die Helfer und Senioren auf die zufriedenen und glücklichen Kanuten mit heißem Glühwein und Bratwürsteln. Man war sich einig: Schön war es wieder.