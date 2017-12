Coverbands gibt's wie Sand am Meer. Aber richtige Muckemacher? Eben Musiker, die sich Gedanken machen über das, was sie spielen? "Skavaria" aus Regensburg ist so eine Formation. Ihr Auftritt neulich als Vorgruppe von "LaBrassBanda" auf der Wernberger Kirwa machte deutlich, in welche Richtung die acht Mann marschieren: In eine, die nicht exakt auszumachen ist.

Ihre Marschrichtung geht nämlich im Kreis: Ein Radius aus Balkan, Ska, Reggae und Funk. Nun mischte das Oktett das "Parapluie" auf. Die Band hat sich zum Ziel gesetzt, nur Stücke zu spielen, die in Beine und Ohren gehen. Tanzbar müssen sie sein. Die Show ist musikalisch perfekt, mit fetten Bläsersätzen gespickt, aber auf der "Live Stage" etwas zu laut abgestimmt. Die tollen Texte leiden.Was schade ist. Denn die Jungs verstehen es vortrefflich, mitreißende, vogelwilde Musik mit bayerischer Mundart zu kombinieren. Das meiste wird ironisch mit einer Riesenportion Augenzwinkern und viel Blechgebläse vorgetragen. Ob mit eigenen oder fremden Stücken ist völlig egal. Das Motto: Dem Volk aufs Maul schauen, ohne den Zeigefinger zu erheben. Die Männer von "Skavaria" sind besonders stolz auf ihr lustiges und wirklich sehenswertes Video, das unter dem Titel "Tanz um Dein Leben" - die CD wurde im Frühjahr aufgenommen - in Stop-Motion-Technik derzeit auf der Videoplattform "Youtube" grassiert. Für das vierminütige Daumenkino wurden 6348 Einzelfotos verwendet.Die Bandbesetzung ist ein idealer Mix aus Berufs- und Hobbymusikern: Oliver Kraus (Piano, Gesang), Jürgen Spindler (Bass), Hannes Götz (Schlagzeug), Jörg Breitbach (Altsax, Klarinette), Robert Simbürger (Gitarre), Martin Rothe (Posaune, Tuba), Florian Friedel (Posaune) und Markus Schmitt (Trompete).