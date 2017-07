So läuft das Weidener Seifenkistenrennen am Sonntag ab

Seit Wochen werkeln die Teams an ihren Kisten, machen Testfahrten und dekorieren die Fahrzeuge. Viel Zeit bleibt nicht mehr, denn am Sonntag ist es so weit: Das Weidener Seifenkistenrennen startet.

Zum ersten Mal seit 55 Jahren bringt der Stadtjugendring wieder einen solchen großen Wettkampf um die flitzenden Kisten ins Rollen. Hier klären wir die wichtigsten Fragen für Teams und Besucher:Das Rennen beginnt am Sonntag, 23. Juli, ab 13 Uhr in der Bürgermeister-Probst-Straße in Weiden-Ost, hinter dem E-Center Grünbauer.32 Teams gehen ins Rennen.Auf dem Parkplatz der FOS/BOS und dem E-Center (siehe Lageplan).Es geht um die schnellste, aber auch die kreativste Seifenkiste.330 Meter.Es gibt einen Probelauf und drei Fahrten auf Zeit. Die schnellste Zeit kommt in die Wertung.In der Mitte der Strecke gibt es eine scharfe Rechtskurve an der Johanna-Frank-/Ecke Bürgermeister-Probst-Straße (Lageplan). Dort müssen die Fahrer am stärksten aufpassen, sonst fliegen sie aus der Kurve.Dafür haben die Veranstalter einen Kisten-Lift organisiert. Ein Quad bringt die Seifenkisten nach der Fahrt zurück zum Start.Bei schlechtem Wetter, etwa Starkregen, wird das Rennen auf den 30. Juli verschoben.Ja. Die Rennstrecke ist von 7 bis 20 Uhr gesperrt (Lageplan).8 bis 10 Uhr: Aufbau der Fahrerlager; 9.30 bis 11.30 Uhr: Technische Abnahme; 11 bis 12.30 Uhr: Probelauf; 12.30 bis 13 Uhr: Seifenkisten für Prämierung bereitstellen; 13 bis 13.45 Uhr: Prämierung der kreativsten Kisten; 13.45 bis 17.30 Uhr: Rennen; 18 bis 18.30 Uhr: Siegerehrung; 18.30 bis 22 Uhr: Festbetrieb.Als Kopfschutz für die Piloten ist ein geprüfter Motorrad-,Fahrrad- oder Skihelm zwingend erforderlich.Bei Fragen, Daten und Infos E-Mail an seifenkistenrennen@weiden-ist-bunt.de.