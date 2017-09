"Wer hout Kirwa?" - "Mia hom Kirwa!". An diesem Wochenende ist es wieder einmal soweit: Die Erbendorfer feiern von Samstag bis Montag ihre Kirchweih. In der Stadt, auf dem Festplatz und in den Wirtshäusern wird gefeiert. Auch im Radio ist davon etwas mitzubekommen: Der Bayerische Rundfunk strahlt am Kirchweihsonntag das "Zwölf-Uhr-Läuten" der Pfarrkirche aus.

Der "Kirwa-Zoigl" der Feuerwehr am Freitag war der Auftakt zur Kirchweih. Die Floriansjünger hatten im Feuerwehrhaus in der Bräugasse zu süffigem Zoigl und deftigen Brotzeiten eingeladen. Am Festplatz vergnügten sich die Kinder traditionell mit Karussell und Autoscooter. Beim Geselligkeitsverein Rauchclub Erbendorf-Altenstadt steht drei Tage lang seine Zeltkirchweih im Mittelpunkt. Am Kirchweihsonntag begeht auch die katholische Pfarrei die Kirchweih. Nach dem Festgottesdienst in der katholischen Pfarrkirche zieht ein Festzug zum Kirwa-Zelt auf dem Festplatz, wo die katholische Pfarrei und die evangelische Kirchengemeinde einen gemeinsamen Frühschoppen feiern. Im Radioprogramm von Bayern 1 ist das Glockengeläut der Pfarrkirche in der Sendung "Zwölf-Uhr-Läuten" um 12 Uhr zu hören.Auch heuer gibt es wieder einen "Kirwa-Zug" der Jugend. Er bewegt sich ab 14 Uhr durch die Straßen der Steinwaldstadt zum Kirwa-Zelt in der Bahnhofstraße am Festplatz. Übrigens ist das Kirwa-Zelt des Geselligkeitsvereins Rauchclub Erbendorf-Altenstadt von Samstag bis Montag mit toller Musik und Barbetrieb geöffnet.Die älteren Semester aus dem Stadtgebiet stehen am Kirchweihmontag beim "Seniorennachmittag" der Stadt im Mittelpunkt. Sie sind ins Kirwa-Zelt eingeladen. Zum Kirwa-Wochenende sind nicht nur die Erbendorfer Bürger, sondern auch alle Urlauber und Feriengäste sowie Besucher aus nah und fern herzlich eingeladen.