Es gibt nichts, was nicht gestohlen wird. Diesmal entwendete ein Unbekannter eine Metalltür eines Metallbriefkastens in der Frauenrichter Straße in Weiden.

Die Tat geschah zwischen Mittwochabend bis Donnerstagmittag. Der geschätzte Wert des Diebesgut liegt laut Polizei im einstelligen Eurobereich. Das Motiv ist besonders unklar. Sogar die Polizei schreibt: "Ein Diebstahl, bei dem sich die Frage aufdrängt: Wieso?"Hinweise unter der Telefonnummer 0961/401-320.