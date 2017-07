Es feiert sich umso besser, wenn der Schirmherr Geburtstag hat: Ursula Kinner, Vorsitzende der SPD AG "60plus", gratulierte am Freitag dem Abgeordneten Uli Grötsch, Schirmherr des Sommerfestes in der Freizeitanlage Orthegelmühlbach. Auch Landtagskollegin Annette Karl und Bürgermeister Jens Meyer schlossen sich an.

Grötsch bezeichnete die SPD-Senioren als unverzichtbare Aktivposten in der "SPD-Familie", die sozialpolitische Themen repräsentieren. Kinner hieß große Abordnungen der 60plus-Senioren aus Neustadt, Amberg und Sulzbach-Rosenberg willkommen. Besonders freute sie sich über die langjährige Bezirksvorsitzende Minna Weiß aus Fuchsmühl, die mit über 80 Jahren angereist war. Bestens gesorgt war für selbst gebackenen Kuchen. Grillmeister war Peter Lottes. Am Ausschank war Stadtrat a. D. Wilhelm Moser im Einsatz. Für Unterhaltung sorgte "Happy Boy" Karl Tabert.