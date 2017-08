Ein Sommerfest wird es künftig schon noch geben, aber in anderer Form. Der SPD-Ortsverband Weiden-West/Vorderer Rehbühl will an alte Traditionen anknüpfen. Wie Stadtrat Gerald Bolleininger und Vorsitzender Herbert Hammer erklärten, will man es im nächsten Jahr mit einem "Dirndl- und Lederhosen-Fest" versuchen.

Dazu wolle man nur bayerische oder volkstümliche Lieder spielen. "Musik von Helene Fischer bis Andreas Gabalier." Die Genossen möchten ihr Fest dann auf Juni vorverlegen. "Damit wir die ersten sind."Das Festzelt am Sauerdornweg war am Samstag wieder sehr gut besucht. Viele packten die Gelegenheit beim Schopf, mit Bolleiniger über aktuelle politische Themen aus dem Sprengel zu diskutieren. "Groß debattiert wurden an allen Tischen die Themen Stromtrasse und Gewerbegebiet", sagte Bolleininger. Er stellte eine gewisse Verunsicherung bei den Menschen fest.Unter den Gästen weilten Stadträtin Sabine Zeidler und der Vorsitzende des SPD-Ortsverbands Lerchenfeld, Ralf Moser. Die passende Musik steuerte Winfried Prem bei.