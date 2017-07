Saisonabschluss mit gutem Sound am Sommerfest des TC Grün-Rot mit der Gruppe "RockConnection": Harald Lohse freute sich, dank der "besten Rockband in der Umgebung" über ein "volles Haus". Dann nutzte der TC-Chef die Gelegenheit, die sportlichen Erfolge seines Clubs in der soeben zu Ende gegangenen Saison hervorzuheben.

So hätten die Herren 1 souverän den Erhalt der Bezirksliga geschafft. Ebenfalls tolle Leistungen hätten die Herren 30 erzielt. Sie blieben in der Bayernliga. Die Herren 50 seien sogar Meister in der Landesliga geworden und hätten damit den Aufstieg in die Bayernliga geschafft. Meister in der Bayernliga wurden, wie Lohse betonte, die Herren 65 und stiegen in die Regionalliga auf. Für alle Aufsteiger gab es kleine Präsente in Form eines TC Grün-Rot Magnesium-"Dopings".Namentlich geehrt wurden bei den Herren 50: Thomas Maier, Peter Mösch, Manfred Hoyer, Carsten Fischer, Stefan Schuster, Jörg Meiler, Bernhard Reber, Gerald Lemberger, Werner Schneider und Marcelo Matteucci. Bei den Herren 65: Manfred Erben, Josef Rupprecht, Franz Reger, Emil Pampula, Walter Östreicher, Jiri Hrdina und Richard Hartinger.