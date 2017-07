Es lief alles rund beim Sommerfest der "Sportgemeinschaft Naber-Elf 1997" im gleichnamigen Gasthof. 20 Mitglieder um Vorstand Hans-Dieter Naber packten mit an und schenkten befreundeten Vereinen und Anwohnern im Biergarten unter Kastanien ein. Nachmittags gab es Kuchen, später spielten "Musik total". Bis in den Abend waren alle Plätze belegt - und so mancher tanzte. Bei der Gelegenheit lud die Elf auch zu Bus-Ausflügen ein. Der Vereinsausflug geht am 9. September zur Falknerei nach Riedenburg mit Vorführung und Stadtführung in Regensburg (Kosten 20 Euro). Am 7. Oktober folgt ein Ausflug zur Fürther Kirwa (10 Euro). Auch Gäste sind zu den Fahrten willkommen. Anmeldung an der Theke der Gaststätte Naber.