"Die Mühen haben sich gelohnt." Anfangs stand Peter Pollinger, Leiter des Weidener Kammerchors, der Teilnahme am Bayerischen Chorwettbewerb zwar skeptisch gegenüber - inzwischen ist er überzeugt. Schließlich springt dabei für den Chor ein besonderer Preis heraus.

Neuwahlen Gewählt wurden Marianne Rüb als Vorsitzende und Astrid Karl als ihre Stellvertreterin. Schriftführerin ist Angela Wittmann, Schatzmeisterin Helga Kraus, Beisitzer sind Jutta Schwab und Klaus Schedl, Revisoren Johannes Wagner und Ferdinand Meier. (uz)

Anstrengend und arbeitsintensiv sei diese Zeit gewesen, betonte Pollinger, deshalb habe er eigentlich auch von einer Teilnahme abgeraten. "Die Vorbereitung auf den Wettbewerb verhinderte fast alle anderen Aktivitäten", sagte der Chorleiter. "Keine Nachtwanderung, kein Kirchenkonzert. Das ganze Jahr über nur Wettbewerb."Doch das Beste kommt bekanntlich immer zum Schluss. "Wir ahnten gar nicht, dass es auch einen Sonderpreis gibt", sagte Vorsitzende Marianne Rüb, deshalb sei dessen Bekanntgabe gleich eine doppelte Überraschung gewesen. "Ich habe beinahe einen Veitstanz aufgeführt, als der Weidener Kammerchor genannt wurde." Der Preis: Eine Reise nach München zur Aufnahme einer CD beim Bayerischen Rundfunk. Chorleiter Pollinger betonte: "Heute muss ich sagen, der Wettbewerb hat uns nach vorne gebracht."Trotz des großen Erfolges beim Chorwettbewerb leide der Kammerchor unter akutem Männermangel, berichtete Vorsitzende Rüb. Sie appellierte deshalb an die Sängerinnen, zu Hause die Werbetrommel zu rühren und bei Ehemännern, Söhnen, Brüdern oder Cousins anzuklopfen. "Aktuell singen 46 Frauen und 13 Männer im Chor." Fördernde Mitglieder habe der Kammerchor 30. "Zum Zelebrieren schöner Musik gehört jede Menge Mühe. Die Freude am Erfolg entschädigt dann für all die Anstrengungen, die hierfür nötig sind und waren", sagte Rüb. Die Mitglieder stimmten über eine Erhöhung des Jahresbeitrags von 18 auf 25 Euro ab und Lothar Höher versprach, sich beim Bezirk für die Übernahme der Notenkosten einzusetzen.Als "Erfüllung" bezeichnete Rüb das Bundessingen des Fränkischen Sängerbundes in Coburg. Insgesamt hätten sich 120 Chöre daran beteiligt, so viel wie noch nie. Für das kommende Jahr stehe der 29. April für das Singen bei der Bundesversammlung des Fränkischen Sängerbundes in Erbendorf fest im Terminkalender. "Außerdem sollten wir beim Leistungssingen des Fränkischen Sängerbundes am 25. November mitsingen, damit wir uns wieder"Leistungschor" nennen dürfen", empfiehlt Pollinger. "Unser nächstes eigenes Konzert ist die Nachtwanderung Nummer drei."