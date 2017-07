Von einem Geheim-Tipp kann man da wohl nicht mehr sprechen: 133 Schülerinnen der siebten bis zehnten Jahrgangsstufe der Sophie-Scholl-Realschule traten freiwillig zum bayernweiten Schreib- und Leistungstest im Fach Informationstechnologie/Textverarbeitung an. Dabei mussten sie beweisen, wie sicher und fix sie das Zehn-Finger-Tastsystem beherrschen. Gefordert waren also sowohl Schnelligkeit als auch Konzentrationsfähigkeit. Fast schon sensationell: 64 Schülerinnen schafften ihre Zehn-Minuten-Abschrift mit null Fehlern (1-A-Arbeiten). Zudem erreichten 34 die Note 1 (Ein-Fehler-Arbeiten), 26 Schülerinnen die Note 2 und 7 die Note 3. Im schulinternen Vergleich lagen Anna Hiltl (Klasse 9 d, 2545 Anschläge), Janin Mayahi (Klasse 9 a, 2332 Anschläge) und Viviane Fischer (Klasse 10 a, 2318 Anschläge) vorne. Organisiert hatten den Leistungstest Andreas Weiß, Carsten Ahl und Andreas Sagstetter. Die Urkunden, ausgestellt vom Bayerischen Stenografenverband mit Sitz in Regensburg, haben einen großen Stellenwert, insbesondere bei Bewerbungsschreiben. Die Leistungen lobte auch Realschuldirektorin Susanne Genser. Sie riet den Teilnehmerinnen, dies als Ansporn für weitere Leistungen zu nehmen. Beim Test habe sich auch gezeigt, wie sehr dieses Fach speziell in der heutigen Zeit an Bedeutung gewinne. Bild: exb