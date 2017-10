Der KAB-Kreisverband Weiden eröffnete seine Sozialwoche zum Thema "Arbeit 4.0" mit der deutsch-französischen Arte-Produktion "Mein wunderbarer Arbeitsplatz". Stellvertretender Kreisvorsitzender Michael Träger dankte Markus Nickl für seine Beharrlichkeit. Nickl hatte mit großem Eifer die vielen Stolpersteine bei der Beschaffung des Films aus dem Weg geräumt.

Der Film zeigte einige Beispiele von Betrieben, die kurz vor der Pleite standen, bereits insolvent waren oder für Arbeitnehmer extrem unattraktiv. Sie schafften durch Umbau der hierarchischen Strukturen und durch Einbeziehung der Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse die Wende zu einem erfolgreichen Unternehmen. Ob dies allerdings auf die Mehrheit der Firmen und Unternehmen anwendbar sei, bezweifelten im Filmgespräch einige der Zuschauer. Die im Film von Gewerkschaften angesprochene Situation der Selbstausbeutung durch die dauernde Verfügbarkeit, auch abends und am Wochenende, wurde kontrovers diskutiert. Die Freiheit der Zeiteinteilung durch Teleheimarbeit rechtfertige auch eine Präsenz zu ungewöhnlichen Zeiten. Zusammenfassend stellte Nickl fest: "Arbeit 4.0 ist mehr als nur Arbeit mit Internetanschluss." Dabei müssten nicht nur die Arbeitnehmer - wie gefordert - ständig flexibel sein. Auch das Management stehe vor den gleichen Herausforderungen, wenn es um die Frage der Mitarbeiter, Mitbestimmung und Flexibilität gehe.Der Abschluss der Sozialtage findet am Samstag, 28. Oktober, um 19 Uhr im Pfarrheim St. Johannes mit Referentin Karin Wagner von der IG Metall statt. Thema wird dann sein "Arbeit 4.0 - aus Arbeitnehmersicht, Auswirkungen auf den Menschen und die Gesellschaft".