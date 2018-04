Die ersten Erntetage sind für Familie Brunner, die Lehrlinge und drei bis vier Helfer aus der Region geschafft. "Und die Nachfrage nach Spargel ist aktuell sehr groß", sagt Helga Brunner vom Spargelhof in Neubau. Begann der Verkauf doch in den vergangenen beiden Jahren bereits Anfang April. "Die Leute warten drauf, sie sind verwöhnt."

Normalerweise beginne die Spargelsaison in "unserer Grenzertragsregion" stets erst zwischen dem 10. und 15. April. Seit Montag, 16. April, geht's auf den Spargelfeldern bei der Stadt zur Sache. Ihr Lieblingsrezept verrät Helga Brunner auch: Spargel-Salat. "Lecker und super vorzubereiten", findet sie. Für vier Personen funktioniert's wie folgt:Man nehme als Beilage 800 bis 1000 Gramm weißen oder grünen Spargel. "Den weißen ganz schälen, den grünen nur unten." Alles in mundgerechte Stücke schneiden.In Salzwasser mit etwas Zucker aufkochen. Die Kochzeit liegt beim weißen Spargel bei fünf Minuten. "Der grüne muss nur kurz aufgekocht werden."Dann den Kochsud abgießen und mit Pfeffer, Zitronensaft, ein wenig Essig und eventuell Salz "kräftig abschmecken". Danach wieder zurück zum Spargel geben und zusammen über Nacht ziehen lassen.Tags darauf je nach Geschmack Sonnenblumen- oder Rapsöl plus Schnittlauch dazugeben.