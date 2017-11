Die Schneehöhe auf der Silberhütte beträgt zehn Zentimeter. Aber das ist noch zu wenig, um die Loipen im Skilanglaufzentrum zu spuren. Aber der Förderkreises steht Gewehr bei Fuß, wie Vorsitzender Frank Kiener am Mittwoch im Neuen Rathaus versicherte.

Der Anlass für den Besuch war hocherfreulich: Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und Hans-Jörg Schön, Vorstandsmitglied der Sparkasse Oberpfalz Nord, übergaben an Kiener einen Scheck über 5000 Euro. Seggewiß betonte die Bedeutung des Areals auf dem Gebiet der Stadt Bärnau für die Naherholung über die Region hinaus bis nach Franken. Die Sparkasse unterstütze daher gerne die Einrichtung, auf der sogar der Weltmeister und Weltcupgewinner in der Nordischen Kombination Eric Frenzel trainiere.Direktor Hans-Jörg Schön hob hervor, dass die Sparkasse den Förderverein auch mit dem Projekt Crowdfunding fördere. Jede Spende bis zu 100 Euro erhöhe die Bank um 100 Prozent. Mit dem Geld soll bis 2018 ein Fun- und Kinderpark für Kinder entstehen, um bei ihnen auf spielerische Art die Begeisterung am Skilanglauf zu fördern. Von den benötigten 5000 Euro seien bereits über 4000 Euro zusammengekommen.Die jetzt erhaltene Spende sei ebenfalls schon verplant, verriet Kiener. Der Verein kaufe für die 5000 Euro einen gebrauchten Skidoo. Mit dem Motorschlitten aus dem Raum Schladming werden Wasserschläuche für die Beschneiungsanlage ausgebracht, Lasten transportiert und verirrte Skiläufer nach Loipenschluss aufgespürt und zurückgebracht. Laut Kiener besuchen jährlich bis zu 25 000 Wintersportler die Silberhütte. Ein Drittel davon kommt aus Tschechien. Stolz verwies der Zahnarzt auf die neue, sehr informative Webseite.