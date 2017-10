Was im Moment noch der Vorstellungskraft überlassen ist, soll spätestens Anfang 2019 Wirklichkeit sein: In die Eichendorffstraße 8 am Hammerweg zieht neues Leben ein. Am Donnerstag war Spatenstich für das Projekt der R+K Projektbau Weiden, einem Zusammenschluss von Ingenieur Herbert Klein und Architekt Alexander Robl. "Es entstehen zwölf 2- und 3-Zimmer-Wohnungen zwischen 78 und 96 Quadratmetern und Tiefgarage", berichtete Klein. Das Projekt treffe den Zeitgeist, ist sich Wilfried Doll von der Sparkasse Oberpfalz Nord sicher: "Die Nachfrage nach kleineren Wohneinheiten steigt." 50 Prozent seien bereits reserviert. Zudem gebe es zwei Treppenhäuser und zwei Lifte. Der Komplex kostet rund 3 370 000 Euro. Alle Wohnungen in dem Effizienzhaus sind barrierefrei erreichbar.