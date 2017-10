Der Neubau der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Medbo soll auf dem Areal hinter dem ehemaligen Augustinerseminar entstehen.

Beim Ortstermin der SPD-Bezirksratsfraktion führten Chefarzt Dr. Fritz Schneble und Michaela Hutzler, Pflegerische Zentrumsleitung, die SPD-Bezirksräte Richard Gaßner, Norbert Hartl (beide auch im Verwaltungsrat Medizinische Einrichtung des Bezirks Oberpfalz) und Volker Liedtke durch die Weidener Kinderklinik.Stadtrat Norbert Freundorfer (SPD) und Manfred Tretter der Kliniken Nordoberpfalz AG begleiteten den Rundgang. Die Baugeräte und Materialien, die im Moment hinter dem früheren Kloster lagern, sollen Platz machen für einen neuen Komplex, der 60 mal 30 Meter messen misst.Läuft alles nach Plan, sind die Bauarbeiten nach zwei bis zweieinhalb Jahren abgeschlossen. In der neuen Klinik werden über 100 neue Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz haben. Zu den im Moment bestehenden 12 teilstationären Betten wird es 6 weitere teilstationäre und 32 vollstationäre Betten geben. In das jetzige Gebäude der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Sebastianstraße zieht eine Tagesklinik für Erwachsene mit 15 Plätzen ein. Die Anfang 2017 genannte Summe von 18,5 Millionen Euro, mit der das großangelegte Bauvorhaben dotiert war, sei noch aktuell, so der Leiter der Hauptabteilung Finanzen der Kliniken Nordoberpfalz AG, Manfred Tretter. Dr. Schneble erklärte, warum der Standort perfekt für den Neubau sei: "Es ist extrem wichtig, dass Kinderklinik und -psychiatrie nahe beieinander liegen.""Ich bin stolz auf das, was hier entsteht. Es ist eine Entwicklung für die ganze Region. Ein neues Zentrum für die Bevölkerung", so der SPD-Stadtrat Freundorfer. Zum Ende des Rundgangs stellte Maria Frister die Arbeit des "Bunten Kreis" vor.