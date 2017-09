Die Mission war klar, der Name der Band Programm: "Mission Possible". Alles scheint möglich. Auch ein Wahlsieg der SPD. "Burger für Bürger". Und das mit fetziger Musik. Brot und Spiele. Damit fuhren die alten Römer schon nicht schlecht. Auch am Samstag schien diese Strategie aufzugehen. Auf dem ehemaligen "Roten Platz" hinterm Kulturzentrum Hans Bauer herrschte ausgelassene Volksfeststimmung. Ein kleines "Burgerfest".

"Die Burger-Aktion der Weidener SPD hat sich schon eingeburgert", unterstrich MdB UIi Grötsch. "Wir wollen mit den Leuten ins Gespräch kommen und wir müssen immer wieder neue Wege finden, wie wir das tun." Grötsch: "Die Leute reden und wir hören zu." Ziel sei, herauszufinden, wo den Menschen der Schuh drücke."Unsere Kernthemen sind Arbeit, Familie und Bildung", sagte Grötsch, der ständig zwischen Infostand am Oberen Markt und Weiden-am-See-Platz hin und her pendelte. Und den Leuten brenne vor allem das Flüchtlings-Thema unter den Nägeln. "Die Resonanz ist Klasse. Die Band lockt natürlich auch." Es sei ja kaum zu glauben, dass in zwei Wochen schon Wahlsonntag sei. "Die Zeit verfliegt. Heute hab' ich noch vier Termine."