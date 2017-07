Was die SPD beim Besuch der Heilpädagogischen Tagesstätte in der Maistraße hört, kann ihr nicht gefallen: Einrichtungen wie diese haben oft das Nachsehen, weil sie ihre Mitarbeiter fair bezahlen.

Genug Rente zum Leben

Chance für Kinder

Die Krux sei das Vergaberecht, erklärte Hannelore Haberzett, Leiterin des Hauses St. Elisabeth in Windischeschenbach. Beim Besuch des SPD-Ortsvereins Lerchenfeld/Stockerhut in der Tagesstätte sagte sie, dass Sozialeinrichtungen, die sich an Tarifverträge hielten, bei den Vergaben meist den Kürzeren zögen. "Man sollte die Zusammenhänge in die Entscheidung einbeziehen."Es gehe doch auch darum, Mitarbeiter - "meistens sind es Mitarbeiterinnen" - so zu bezahlen, dass sie hinterher auch einmal angemessene Renten bekämen. Was später auch ein Vorteil für Steuerzahler und Sozialkassen sein werde. Wer also solch ein Gesetz befürworte, der befürworte auch außertarifliche Bezahlung. Und hier brachte Haberzett die SPD ins Spiel, die dafür werbe, dass jeder mit der Rente aus seiner Lebensarbeitszeit gut auskommen sollte.Landtagsabgeordnete Annette Karl betonte, dass man auch die Kommunen in die finanzielle Lage versetzen müsse, diese Leistungen - gerade wenn es um freiwillige gehe - zu tragen. Bayern und Sachsen seien übrigens die beiden einzigen Bundesländer ohne Tariftreuegesetz. "Wir müssen es bayernweit hinbekommen, in die Ausschreibungspraktiken auch Sozialkriterien, wie sie europaweit gültig sind, einzubeziehen." Dass jeder tariflich bezahlt werde, das sei "mit den Schwarzen nicht zu machen", ergänzte Bundestagsabgeordneter Uli Grötsch.Auf die Tagesstätte bezogen, die aktuell tagsüber neun Grundschüler beherbergt, meinte Haberzett, dass Kinder einfach Chancen bräuchten. "Dass sie was lernen, dass die gefördert werden, dass sie auf die Realschule wechseln." Ohne Unterstützung durch die Einrichtung wäre das niemals möglich, sagte Tagesstättenleiterin Doris Kleber. Auch wenn sich der Tagessatz in der ambulanten Jugendhilfe pro Kind auf 115 Euro belaufe, wie SPD-Stadtverbandsvorsitzender Norbert Freundorfer erfragte, sei dies billiger als später eventuelle Unterbringungskosten im Gefängnis.Die Fremdunterbringung oder die teilstationäre Unterbringung seien im Jugendhilfehaushalt wirklich nur ein kleiner Teil der Kosten. "Der größte Teil wird für Kinder in den Krippen ausgegeben", sagte Haberzett. Neben der Tagesstätte, deren Träger die Katholische Jugendfürsorge ist, gebe es noch zwei angrenzende Wohngruppen. Im November werde vorübergehend eine Gruppe Jugendlicher aus Windischeschenbach einziehen, weil das Haus St. Elisabeth renoviert werde. Eingeladen hatte Ortsvorsitzender Ralf Moser.