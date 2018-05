Das Psychisch-Kranke-Hilfe-Gesetz, das in Bayern verabschiedet werden soll, hält SPD-Stadträtin Sabine Zeidler für eine Katastrophe. Die gelernte Krankenschwester warnt vor eine Rückkehr in alte Zeiten. Dieses Gesetz unter dem Deckmantel Sicherheit sei ein "AfD light-Programm".

Endlich würden sich Menschen öffentlich zu ihren Beschwerden bekennen, sich behandeln lassen, auf dass ihnen geholfen werde. "Und jetzt sollen sie wieder stigmatisiert werden und ihre Probleme totschweigen." Man denke da nur an die Frau mit Wochenbettdepression. "Psychisch Kranke sind keine Gefährder", sagte Zeidler bei der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Lerchenfeld/Stockerhut.Vorsitzender Ralf Moser blickte auf ein aktives Jahr zurück. Er erinnerte an die Demo gegen Bahnlärm. Oder an das "wahnsinnig gut besuchte" Biergartengespräch mit Abgeordnetem Uli Grötsch. Die langjährige Forderung, der Wittgarten-Durchstich, für den Artur Wagner seinerzeit 2000 Unterschriften gesammelt habe, sei endlich Realität geworden."Wir sind stolz auf unsere vier Kandidatinnen für die Land- und Bezirkstagswahlen, die vor Ort mit viel Engagement und Frauenpower überzeugen." Moser dankte seinem Vorgänger Norbert Freundorfer, der mit seinem Eifer dazu beigetragen habe, dass sich der Ortsverein zu einer Hochburg der Weidener Sozialdemokraten entwickelt habe.Bürgermeister Jens Meyer ließ den Wittgarten-Durchstich Revue passieren. Man habe sich bewusst gegen einen Autotunnel und für eine Fußgänger- und Radwegverbindung entschieden. Künftig könne der Wittgarten wie ein zweiter Max-Reger-Park genutzt werden. In Höhe des Weidingwegs soll eine Fußgängerampel über die Seltmann-Straße führen. Der Durchstich vom Bahnhof zum Lerchenfeld werde weiter angestrebt. "Wir bleiben am Ball."Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Ralf Moser, Stellvertreter Herbert Schmid, Kassier Jürgen Hagl, Schriftführer Tim Ramm, Organisationsleiter Waldemar Hock, Beisitzer Elisabeth Heider, Arthur Wozniak, Rudolf Stöcker und Josef Rass. Revisoren sind Artur Wagner und Norbert Freundorfer, Delegierte zum Stadtverband Ralf Moser, Herbert Schmid, Tim Ramm und Jürgen Hagl. Delegierter für die UB-Europakonferenz ist Ralf Moser.