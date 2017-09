Die Standortschießanlage hat Geschichte. Schon die Wehrmacht hat hier geübt. Es ist ruhiger geworden, meint Herbert Hammer, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins. Beschwerden sind aktuell nicht bekannt. Höchstens am Wochenende beim Spazierengehen erschreckt man manchmal. Ein kleines Problem gibt es dennoch.

Der SPD-Ortsverein Weiden-West ließ sich von Standortfeldwebel Michael Koller, der die Gruppe führt, die Anlage zeigen. Die Schießanlage sei in die Jahre gekommen und teils marode, meinte Koller. Das heißt aber nicht, dass sie nicht gebraucht wird. Nicht nur die Soldaten vom Standort, sondern auch Einheiten aus Pfreimd und Hof schießen hier. Auch für Polizei, Zoll und Justiz hat die Schießanlage Bedeutung. Und wer sich am Wochenende über Schießlärm wundert, der kann sicher sein: Reservisten üben. Insgesamt hat die Anlage eine Auslastung von 90 Prozent.Die letzte Modernisierung wurde 2014 vorgenommen, wusste der Standortfeldwebel. Hier wurde eine Bahn mit automatischer Trefferanzeige ausgerüstet. Seither werden, weil die Zukunft der Anlage unklar ist, nur noch die nötigsten Arbeiten durchgeführt. Hierbei geht es eigentlich nur um Arbeitssicherheit. Wie es mit der Schießanlage weiter geht, ist schwierig zu sagen, merkte Koller an. Das Problem sei der drei Kilometer Freiflugbereich. Dieser Sicherheitsbereich ragt leicht in das Gewerbegebiet hinein. Das heißt, dass sich in diesem Korridor zwar Personen bewegen dürfen, aber nicht gebaut werden darf. Stadträtin Sabine Zeidler kennt das Problem. Der Einfluss auf das Gewerbegebiet bringe Probleme mit sich. "Eine Lösung finden wir aber nur, wenn wir darüber reden." Die SPD habe vor, eine Bürgerversammlung abzuhalten. "Da kommen die Themen auf den Tisch." Eine Zusammenarbeit zwischen dem Bundeswehrstandort und der Stadt sei hierbei notwendig.