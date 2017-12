Auf dem Weg zum Punkkonzert der "Speichelbroiss" geht schon in der Frauenrichter Straße der Punk ab. Doch mit der Musikrichtung hat das nichts zu tun. Flaschen und Fäuste fliegen. Sogar eine Frau, die dazwischen gehen will, geht kurz zu Boden. Da ist wahrlich keine Musik drin.

Wieso? Warum? Das bleibt letztlich offen. Punker sind die Menschen, die hier einen missglückten Vorgeschmack auf den extrem körperbetonten Pogotanz liefern, jedenfalls nicht. Die Punker feiern längst ausgelassen und friedlich im JuZ ihre eigene Party. So liegen Samstagnacht Fiktion und Realität nah beieinander. Also dann lieber zu den bierlaunigen Punkern, wo's haarbüschelbunt und noch einige Phon lauter zugeht und wo man beim Tanzen Gefallen am Fallen hat, als zu den Schreihälsen, die ihre Gegner vor der Kneipe ungewollt niederschlagen."Speichelbroiss", die Oberpfälzer Streetpunk-Band um ihren charismatischen Sänger Patrick Sasse - Ergebnis eines Spaßprojekts aus 1994 -, feiern ihr 23. Bühnenjubiläum. "Wir sind wieder da" lautet der Titel ihrer CD aus dem Jahr 2002 und wird zum Motto des Abends. Im Handgepäck hat man drei weitere Punk-Bands. Rund 150 teils grölende Fans aus der Oberpfälzer Punk-Community feiern ausgelassen mit.Alle Jahre wieder kehren die "Speichelbroiss" an ihre Homebase zurück. Hier im JuZ starteten die Fünf ihre Karriere. Höhepunkt der letzten Jahrzehnte war eine Tour durch Südostasien, die sogar gefilmt wurde und den kompletten "Speichelbroiss"-Kosmos beleuchtete. Denn die Fünfe sind im echten Leben gar nicht so wild: Heilerziehungspfleger ist einer und hält gerne die Angel ins Wasser. Ein anderer fährt Taxi, ein dritter ist Wagentester. Ganz seriöse, fast schon biedere Berufe also.Aber auf der Bühne sind sie Punks, da geht die Post ab. Fans, in voller Punk-Kostümierung, werden von Sasse zum Pogen angefeuert, von fürchterlichen Gitarrengewittern (Samuel Islam und Sebastian Heining) fast erschlagen und von Dominik Koslowsiki niedergedrommelt. Der einzige Ruhepol im Hintergrund: Bassist Lutz Schwenker.Im Vorfeld hatten den Gästen, die mit vollem Körpereinsatz dabei waren, bereits "System against System" aus Pilsen, die Berliner Punk-Rock-Formation "No Exist" und "Frustkiller" aus Hannover eingeheizt. Alle mit erstaunlicher Live-Qualität, wuchtigen Anti-Rhythmus-Kaskaden und brachialem Unterbau. Da blieben keine Wünsche offen.