1350 Euro für lautes Kinderlachen - dafür sorgen Landrat Andreas Meier und Josef Pflaum , Vorstandsvorsitzender der Vereinigten Sparkassen Eschenbach, Neustadt/WN undVohenstrauß. Das Geld wurde an die KlinikClowns in der Kinderklinik übergeben. "Gerade für Kinder ist ein Aufenthalt im Krankenhaus oft belastend. Deshalb ist es schön und wichtig, dass die Clowns den Kindern die Angst nehmen", lobte Andreas Meier. Seit mehreren Jahren zaubern die Clowns "Dr. Beppo" und "Frau Dr. Trudi Eierfleck" den kleinen Patienten am Klinikum Weiden bei den "Clownsvistiten" ein Lachen ins Gesicht. "Sie verbreiten einfach eine neue Dimension der Freude in unserem Haus", bestätigt der Chefarzt der Kinderklinik, Dr. Fritz Schneble .