279 Gänse, Enten und Gockerln sowie Plüschtiere und Spielsachen gingen am Losstand über den Tisch. Mehr als 5500 Euro spenden die Kaufleute an die Stadt.

Etwas weniger als vergangenes Jahr, aber trotzdem eine stolze Summe: 5627,15 Euro brachte die Weihnachts-Losaktion der Marktkaufleute am Christkindlmarkt ein.Oberbürgermeister Kurt Seggewiß dankte Gerd Donhauser und seinen Kollegen. Das Geld werde für soziale Zwecke genutzt, wenn "schnell unbürokratische Hilfe vonnöten" sei. Das Stadtoberhaupt blickte positiv auf den heuer sehr kurzen Christkindlmarkt zurück. Man fühle sich bei jedem Besuch in die Kindheit zurückversetzt. Die Nikolausbesuche seien der Ersatz für das traditionelle "Fenster-Aufmachen" - alles habe sehr gut geklappt. Laut Donhauser sind 22 702 Lose verkauft worden.279 Gänse, Enten und Gockerln sowie Plüschtiere, Skateboards und Spielsachen seien als Hauptpreise ausgegeben worden. Donhauser dankte Gertrud Wittmann von der Stadtverwaltung für die Organisation der Musikveranstaltungen.Die Stadträte Hans Forster, Alois Lukas, Brigitte Schwarz und Veit Wagner hätten sich als Losverkäufer betätigt. Dafür dürften sich nächstes Jahr ruhig auch weitere zur Verfügung stellen, regte Donhauser an.