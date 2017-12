Wo sonst der Pendelverkehr zwischen Weiden und Parkstein rollt, Radler und Jogger flitzen, ist am Freitag alles dicht. Autofahrer müssen am Tierheim wenden. Der Verdruss über eine Drückjagd als Grund der Sperre ist groß. Die Jäger sind aber nicht zum Vergnügen im Wald.

Parkstein/Weiden. "Wir von den Bayerischen Staatsforsten sind bei Wind und Wetter unterwegs. Das ist unser Job", erklärt Revierleiter Johann Babl vom Forstbetrieb Schnaittenbach. Auch diese Jagd sei keine Spaßveranstaltung gewesen und Sicherheit habe an erster Stelle gestanden. Deshalb seien auch alle Zugänge zum Jagdgebiet gesperrt worden.Wenn auch das Jagdglück den Teilnehmern mit einer erlegten Sau und fünf Rehen diesmal nicht hold war, Grund der Jagd waren die vielen Wildtiere im Gebiet. "Wie groß der Überbestand in unserer Region ist, hat die Jagd im Hessenreuther Wald am letzten Wochenende gezeigt", erläutert Babl weiter. Dort seien 61 Stück Schwarzwild erlegt worden. Die Tiere würden in der Landwirtschaft erheblichen Schaden verursachen. Anders herum sei deren große Population auch den Feldfrüchten geschuldet. Nur von der Nahrung im Wald könnten sich die Tiere nicht so stark vermehren. Es müsse letztlich durch die Jagd eingegriffen werden.Neben den weitläufigen Absperrungen wurden weitere Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Die Jäger durften nur vom Hochsitz aus anlegen. So sei durch den Schusswinkel ein Geschossfang sichergestellt. Das bedeute, das Geschoss könne niemanden gefährden, weil es in den Waldboden eindringt. Es habe auch keine Menschenkette gegeben, welche das Wild durch den Wald treibt. Unter den gut 30 Jägern waren am Freitag etwa 15 Hundeführer mit geschulten Tieren im Wald."Unsere Tiere sind gut ausgebildet. Laut jagende Hunde wie der Deutsche Wachtelhund hetzen das Wild nicht", erklärte Konrad Jegler von der Stöberhundegruppe Baden-Württemberg. "Sie hören das Wild rechtzeitig und halten Abstand. Die Hunde kennen zwar das Gelände nicht, mit GPS können wir sie aber jederzeit orten." Gerne habe er mit seinen Kollegen die Jäger hier unterstützt.