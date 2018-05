Sechs Jahrzehnte ist sie alt, die Rehbühlschule - und hat sich zwischenzeitlich enorm entwickelt. Startete die Schule 1958 noch mit 610 Mädchen und Buben, so war die Schülerzahl bereits zehn Jahre später auf 930 gestiegen, weiß die aktuelle Chefin Diana Neidhardt am Freitag bei der Feier des 60. Geburtstages der Rehbühlschule. Und die Erfolgsgeschichte setzte sich fort: 1972 waren es 1100 Schüler in 32 Klassen, die Rehbühlschule galt als die größte Volksschule in Weiden. Heute zählt sie knapp 240 Schüler in elf Klassen.

Und genau sie sind es, die ihre Schule am Freitag vor Ehrengästen und vielen Ehemaligen hochleben lassen. "Hallo, hallo, guten Morgen" sangen etwa die zweiten Klassen, die Erstklässler unterhielten mit dem Lied "Unsre Schule feiert heut". Mit Spiel und Spaß ging es weiter. Die Klasslehrer und die Mittagsbetreuer hatten verschiedene Spielstationen vorbereitet, während Eltern, Großeltern und Ehrengäste das Schulhaus erkundeten. Bericht folgt