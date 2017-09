Bei den einen löst ihr Anblick hysterisches Geschrei aus. Bei den anderen weckt er die Neugier. Letztere sind genau richtig bei der auf mehreren Hundert Quadratmeter großen Spinnen- und Insektenausstellung am Sonntag, 10. September, in der Max-Reger-Halle. Der Veranstalter Sergio Neigert behauptet von ihr, sie sei die größte Deutschlands.

Auf jeden Fall zählt sie zu einer der aufsehenerregendsten. Denn die Besucher können dort von 10 bis 18 Uhr diverse Insekten und Spinnen auch anfassen. Die größte Vogelspinne der Welt, Theraphosa blondi, ist darunter. Auch Vogelspinnen, Skorpione, Käfer, Monsterkrabben, Riesentausendfüßler und Gespenstschrecken werden vorgestellt.Es gruselt Sie allein schon bei der Vorstellung, solche Tiere aus nächster Nähe zu sehen? "Unsere Ausstellung soll gerade ängstlichen Menschen helfen, sich den verkannten Kreaturen in sicherer Umgebung zu nähern und sie nicht als bösartige Wesen, sondern exotische, vielfältige und interessante Lebewesen kennenzulernen", sagt Ausstellungsmacher Neigert. Detaillierte Beschreibungen von Lebensräumen, -gewohnheiten und Beute der Arten machten den Ausstellungsbesuch zur Bildungsreise ins Reich der Gliederfüßer.